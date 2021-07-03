На адвоката экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико завели дисциплинарное дело

Об этом рассказал сам Дмитрий Лаевский. Поводом для открытия производства со стороны Минской коллегии адвокатов послужили профессиональные нарушения, якобы допущенные Лаевским во время прений на процессе его подзащитного. Сам адвокат настаивает, что ничего не нарушал.

Бабарико много лет возглавлял белорусскую «дочку» Газпромбанка. После того, как летом прошлого года он объявил о своем выдвижении на президентских выборах, на него завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.