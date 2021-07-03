Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе них обсуждалась международная повестка – кибербезопасность, пандемия коронавируса, экология, реализация Минских соглашений на Украине, ситуация в Нагорном Карабахе.

Последний раз лидеры двух стран разговаривали в апреле. В мае Макрон публично назвал санкции против Москвы неэффективными, но в июне Евросоюз продлил их.