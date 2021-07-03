В редакцию сетевого издания Readovka пришли с постановлением о самоблокировке

Об этом журналистам рассказал его главред Алексей Костылев. По его словам, к ним в редакцию пришел пристав, который пытался заставить журналистов подписаться под постановлением, что они должны сами заблокировать свой сайт до 8 июля.

Костылев посоветовался с юристами, которые сказали, что никаких законных оснований на это нет, и отказался подписывать бумагу.

Ранее издание уже штрафовали на 50 тысяч рублей за отказ удалить информацию. В редакции связывают это с их публикацией о яхте депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина.