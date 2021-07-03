Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает ввоз под наименованием «шампанское» алкоголя из Шампани

Теперь так может называться только шампанское, произведенное в России (которое, наоборот, не признается шампанским в Европе). А шампанское из Шампани должно называться просто «вино игристое».

Один из старейших и крупнейших мировых производителей – Moet Chandon, владеющий в том числе брендом «Вдова Клико», отказался подчиняться новым правилам и объявил, что прекращает поставки в Россию.