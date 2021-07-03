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04:03, 03 июля 2021

Оргкомитет российской части Чемпионата Европы по футболу положительно оценивает проведенные в Петербурге матчи

Об этом рассказал агентству ТАСС гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин. По его данным, суммарно игры в Петербурге посетили свыше 130 тысяч болельщиков.
Петербург принимал несколько матчей группового этапа (в том числе перенесенные из Дублина) и четвертьфинал Швейцария-Испания 2-го июля. Заполняемость стадиона «Зенит-арена» установили на уровне 50 процентов. В то же время в городе фиксируется резкий рост ежесуточных новых случаев коронавируса, а по количеству смертей Петербург в отдельные дни начал обгонять даже Москву, выходя на первое место среди всех регионов за все время эпидемии.


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