Более миллиона человек пострадали от наводнений в провинции Цзянси на юго-востоке Китая

Ливни в регионе начались еще в понедельник, и по прогнозам синоптиков, начнут постепенно сходить на нет лишь сегодня. За это время потоки воды разрушили и повредили сотни домов, 63000 человек эвакуировано, экономический ущерб местные власти оценивают в 160 млн долларов. В то же время о жертвах пока не сообщается.
2021-07-03T03:13:46+03:00
2021-07-03T03:13:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 03 июля 2021
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