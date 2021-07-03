Более миллиона человек пострадали от наводнений в провинции Цзянси на юго-востоке Китая

Ливни в регионе начались еще в понедельник, и по прогнозам синоптиков, начнут постепенно сходить на нет лишь сегодня. За это время потоки воды разрушили и повредили сотни домов, 63000 человек эвакуировано, экономический ущерб местные власти оценивают в 160 млн долларов. В то же время о жертвах пока не сообщается.