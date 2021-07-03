Оба пилота грузового «Боинга», потерпевшего крушение на Гавайях, выжили и находятся в больнице

Одного из них переправили в госпиталь на вертолете, другого спасла на катере береговая охрана. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии с множественными порезами, о состоянии второго пока ничего не известно.

Вчера у этого «Боинга» вскоре после взлета отказали двигатели. Пилоты попытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но не дотянули до него.