Она отметила, что надежды на возвращение некоторых соотечественников появились по итогам встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16-го июня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее, комментируя эту тему, говорил, что лидеры обсуждали вопрос только рамочно и концептуально, и никаких списков пока никто не сверял.
Омбудсмен Татьяна Москалькова передаст главе МИДа списки осужденных в США россиян для возможного обмена заключенными
Она отметила, что надежды на возвращение некоторых соотечественников появились по итогам встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16-го июня.