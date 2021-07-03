Омбудсмен Татьяна Москалькова передаст главе МИДа списки осужденных в США россиян для возможного обмена заключенными

Она отметила, что надежды на возвращение некоторых соотечественников появились по итогам встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16-го июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее, комментируя эту тему, говорил, что лидеры обсуждали вопрос только рамочно и концептуально, и никаких списков пока никто не сверял.