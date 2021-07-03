Мэра подмосковной Лобни задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Речь идет о Евгении Смышляеве – агентство ТАСС со ссылкой на источники передает, что чиновник задержан в рамках дела о превышении полномочий, коммерческом подкупе и других коррупционных преступлениях.

Смышляев возглавлял Лобню семь лет. Теперь ему грозит так же до 7 лет лишения свободы.