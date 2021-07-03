В Германии официально рекомендовали смешивать вакцины от коронавируса

Как отмечает канал CNN, это первая в мире рекомендация от руководителей системы здравоохранения на таком уровне.

Речь идет о пациентах, получивших укол вакцинами векторного типа на основе аденовирусов (типа АстраЗенеки или не применяемого в ФРГ российского «Спутника»). Второй укол таким пациентам предписано делать вакциной на основе матричной РНК (к ним относятся препараты американских компаний Pfizer-BioNTech и Moderna). Рекомендация основана на данных, что два укола вакцин разных типов дают уровень защиты значительно выше, чем при использовании препаратов, которые работают по одному и тому же принципу.