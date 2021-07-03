Выброс хлора в Ижевске локализован, в результате никто не пострадал

Эвакуация жителей не понадобилась, работа городского водопровода не прерывалась, превышения ПДК не зафискировано – об этом отчиталось региональное управление МЧС. По его данным, объем утекшего газа составил 800 литров. Причины инцидента устанавливаются.
2021-07-03T03:08:53+03:00
2021-07-03T03:08:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 03 июля 2021
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