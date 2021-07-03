Президент Кипра принес жителям острова извинения за скандал с выдачей так называемых «золотых паспортов»

Речь идет о гражданстве островной республики, а значит, и Евросоюза, в обмен на крупные инвестиции.

Никос Анастасиадис заговорил об этом на церемонии вступления в должность нескольких новых членов кабмина – и назвал произошедшее самым тяжелым кризисом в своей сорокалетней политической карьере.

Программу свернули под давлением Евросоюза в прошлом году, часть паспортов аннулировали из-за коррупционного происхождения денег их обладателей. Участниками программы, по данным журналистов был и ряд российских бизнесменов – от Григория Березкина до Олега Тинькова – официально списки не раскрываются.