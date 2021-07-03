Количество погибших при частичном обрушении многоэтажного жилого дома в американском штате Флорида выросло до 22

В то же время 15-ть из почти полутора сотен до сих пор числящихся пропавшими без вести человек удалось найти живыми и невредимыми – оказалось, что в момент обрушения они были в другом месте.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился увеличить финансовую помощь властям штата из федерального бюджета на спасательную операцию. Работы на месте обрушения осложняет приближающийся тропический шторм «Эльза».