Уходящий ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов поддержал назначение его преемником главу ДФУ Никиты Анисимова

Тот, в свою очередь, пообещал, цитата, «абсолютную открытость» на посту и.о. ректора.

1-го июля стало известно, что Кузьминов покидает пост ректора и станет научным руководителем ВУЗа вместо 87-летнего Евгения Ясина. Кузьминова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»; нового ректора в соответствии с уставом университета назначило правительство.