Представители стран ОПЕК+ не смогли договориться об изменении квот на добычу нефти

После двух дней заседаний переговоры продолжатся в понедельник. По данным СМИ, участники картеля обсуждают наращивание добычи на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, при продолении сделки до конца года. Таким образом, к декабрю урезание составит 3,8 млн баррелей в сутки к уровню до соглашения, вместо текущих 5,8.
2021-07-03T02:06:42+03:00
2021-07-03T02:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 03 июля 2021
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