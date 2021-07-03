Представители стран ОПЕК+ не смогли договориться об изменении квот на добычу нефти

После двух дней заседаний переговоры продолжатся в понедельник. По данным СМИ, участники картеля обсуждают наращивание добычи на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, при продолении сделки до конца года. Таким образом, к декабрю урезание составит 3,8 млн баррелей в сутки к уровню до соглашения, вместо текущих 5,8.