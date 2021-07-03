Врачи начали выводить из искусственной комы мэра Кисловодска Александра Курбатова

12-го июня он упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. Чиновник проходит лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. После стабилизации его состояния медики намерены решать вопрос о необходимых хирургических вмешательствах. Врио мэра назначен первый замглавы администрации, Вячеслав Сергиенко.