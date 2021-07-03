РБК: РФС обсуждает с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым условия его отставки

Об этом пишет со ссылкой на источники сайт РБК. Параллельно готовится список возможных преемников, процесс может завершиться уже на следующей неделе; в списке 2 россиянина и 5 иностранцев. Официально в РФС пока не комментируют ситуацию.

По неподтвержденным данным, зарплата Черчесова составляет 2,5 млн евро в год. Контракт рассчитан до конца чемпионата мира следующего года в КАтаре – по данным РБК, с Черчесовым будут обсуждать компенсацию за досрочное расторжение.

Россия не смогла выйти в плей-офф текущего чемпионата Европы, проиграв Бельгии и Дании с разгромным счетом. Технический комитет РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал это «не тем результатом, который хотят видеть налогоплательщики», за кадровые решения высказался в ходе прямой линии и президент Владимир Путин. Сам Черчесов призвал не делать поспешных выводов.