В Канаде протестующие повалили статуи двух британских королев – Виктории и Елизаветы II

Поводом для акции в Виннипеге стало обнаружение 750 безымянных могил на территории католического интерната для детей из коренных народов. Вскоре после этой находки в Канаде сгорели несколько католических церквей, и власти рассматривают версию о поджоге.

Как напоминает британская медиакомпания «Би-би-си», именно в правление королевы Виктории в 19-ом веке в Канаде появились интернаты для детей коренных народов, а королева Елизавета II, несмотря на получение Канадой независимости, остается официальным главой государства.