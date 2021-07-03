В Мадриде сегодня состоится ежегодный крупнейший в Европе гей-парад

Из-за эпидемии коронавируса он пройдет с ограничениями.

Масштабный прайд в испанской столице длится 10 дней, сегодня его кульминация – парад, на который в обычное время съезжается около двух миллионов человек. Примерно четверть из них иностранцы. В этом году из-за эпидемии и связанных с ней ограничений их будет ощутимо меньше. Да и сам прайд проходит в нетипичном формате – вместо веселья на улицах организаторы сделали серию вечеринок в разных районах города. Парад, несмотря на коронавирус, состоится, но сцен и передвижных платформ не будет, а участников просят не забывать про маски, соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности. Парад традиционно проводят организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов. Мероприятие призвано объединять людей, это праздник равенства.

Испания была одной из первых стран в Европе, легализовавших однополые браки еще в 2005 году. Согласно опросам, почти 90% жителей страны признают и защищают права представителей ЛГБТ-сообщества.

В России проводить подобные парады запрещает так называемый закон о «гей-пропаганде». Эту норму правозащитники считают дискриминирующей