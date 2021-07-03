В Москве сегодня пройдет съезд партии «Яблоко», на котором выдвинут кандидатов в депутаты Госдумы

Своих представителей на выборах в депутаты Государственной Думы партия «Яблоко» представит по списку и одномандатным округам. Заседание состоится в закрытом для журналистов режиме. Доклады руководства будут транслировать онлайн. Перед однопартийцами выступят председатель «Яблока» Николай Рыбаков и глава Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский. Далее в планах значится обсуждение предвыборной программы партии и списков кандидатов. После детального обсуждения пройдет голосование по официальному выдвижению списка «Яблока» в Госдуму. Партия уже начала агитационную кампанию. В частности, это заключается в раздаче 1,5 миллионов газет, где разъясняется позиция «Яблока» по острым вопросам и проблемам: пандемии коронавируса, экономическому кризису, последствиям изменения Конституции и мусорной реформе.

На воскресенье запланирована вторая часть съезда, которую проведут в открытом режиме.