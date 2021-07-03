Минздрав Словакии сообщил, что Россия выкупила 160 тысяч из 200 тысяч доз вакцины «Спутник»

Столько осталось неиспользованным, а срок годности препарата вскоре истекает, передает ТАСС. Первая партия поступила в республику в марте, но ее стали применять только в июне. Покупка незарегистрированной в ЕС вакцины привела к отставке премьер-министра Игоря Матовича. Политик стал вице-премьером.