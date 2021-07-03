Минздрав Словакии сообщил, что Россия выкупила 160 тысяч из 200 тысяч доз вакцины «Спутник»

Столько осталось неиспользованным, а срок годности препарата вскоре истекает, передает ТАСС. Первая партия поступила в республику в марте, но ее стали применять только в июне. Покупка незарегистрированной в ЕС вакцины привела к отставке премьер-министра Игоря Матовича. Политик стал вице-премьером.
2021-07-03T00:04:25+03:00
2021-07-03T00:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 03 июля 2021
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