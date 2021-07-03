В Петербурге в разгар пандемии футбольные матчи суммарно посетили более 130 тысяч зрителей

Как передает ТАСС, об этом стало известно, после объявления числа болельщиков, которые пришла на седьмой по счету матч в городе чемпионата Европы. Встречу Швейцарии и Италии посмотрели почти 25 тысяч человек на стадионе, и еще тысячи в фанзонах. При этом в Петербурге в последнее время неоднократно фиксировали максимальные значения смертности от коронавируса с начала пандемии. В Финляндии ранее сообщили, что у 400 болельщиков, которые были в Петербурге, обнаружен коронавирус.