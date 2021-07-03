В Эрмитаже назвали оскорбительной фан-зону перед зданием музея на Дворцовой площади

Ее открыли накануне в рамках чемпионата Европы по футболу. В заявлении на сайте учреждения говорится, что возведение лагеря для просмотра матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Петербурга и его эстетическому духу. Идею занять Дворцовую площадь фанатами в музее назвали примитивной и добавили, что еще не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007 и 2008 годах.