В Эрмитаже назвали оскорбительной фан-зону перед зданием музея на Дворцовой площади

Ее открыли накануне в рамках чемпионата Европы по футболу. В заявлении на сайте учреждения говорится, что возведение лагеря для просмотра матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Петербурга и его эстетическому духу. Идею занять Дворцовую площадь фанатами в музее назвали примитивной и добавили, что еще не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007 и 2008 годах.
2021-07-03T00:02:09+03:00
2021-07-03T00:02:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 03 июля 2021
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