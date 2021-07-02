Сборная Италии победила команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:1. Итальянцы открыли счет на 31-й минуте, удвоили на 44-й, через минуту нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку забил с пенальти. Во втором тайме и в добавленное время голов не было.

Победитель встречи сыграет в Лондоне со сборной Испании, которая накануне вечером в Петербурге обыграла команду Швейцарии в серии пенальти. Счет матча был 1:1, причем оба мяча забили проигравшие швейцарцы – сначала в свои ворота, потом в чужие.