Работники парижского аэропорта имени Шарля де Голля сегодня заблокировали один из терминалов

В акции приняли участие около 400 человек, — сообщила газета «Паризьен». Несколько самолетов утром вылетели с задержкой на час, пассажиров пришлось направить в другие терминалы. В профсоюзе сказали, что понимают непростое положение, в котором оказался авиационный сектор из-за пандемии, но подчеркивают, что планируемая отмена надбавок станет для многих работников настоящим ударом.
2021-07-02T23:04:09+03:00
2021-07-02T23:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 02 июля 2021
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