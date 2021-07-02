Работники парижского аэропорта имени Шарля де Голля сегодня заблокировали один из терминалов

В акции приняли участие около 400 человек, — сообщила газета «Паризьен». Несколько самолетов утром вылетели с задержкой на час, пассажиров пришлось направить в другие терминалы. В профсоюзе сказали, что понимают непростое положение, в котором оказался авиационный сектор из-за пандемии, но подчеркивают, что планируемая отмена надбавок станет для многих работников настоящим ударом.