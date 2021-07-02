Прокурор попросила направить дело о гибели детей на Сямозере на пересмотр

На заседании верховного суда Карелии представительница прокуратуры попросила отменить оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и начальника надзорного ведомства Людмилы Котович. Как передает ТАСС, позицию прокурора поддержали потерпевшие. Уголовное дело о халатности в их отношении уже рассматривалось в Петрозаводском городском суде повторно. В марте этого года они были признаны невиновными. Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Во время шторма перевернулись лодки с детьми из оздоровительного лагеря, 14 детей погибли.