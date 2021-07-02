Владимир Путин подписал закон, который разрешает называть «шампанским» только вино, произведенное в России

Документ сегодня был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Как пишет издание РБК, французский производитель шампанского Moet сообщил, что не готов сертифицировать вино из провинции Шампань как «игристое», и потому приостановил поставки продукции в Россию.
2021-07-02T23:03:06+03:00
2021-07-02T23:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 02 июля 2021
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