Сборные Италии и Бельгии сражаются за выход в полуфинал ЧЕ по футболу – 2:1 после первого тайма

Италия открыла счет на 32-й минуте, на 44-й удвоила преимущество, но перед самым перерывом нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку забил с пенальти.

В другом четвертьфинале, который прошел в Петербурге, сборная Испании обыграла в серии пенальти Швейцарию. Счет в матче был 1:1.