Сборная Испании обыграла в серии пенальти Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Счет в матче был 1:1, при этом оба мяча забили швейцарцы – сначала в свои ворота в первом тайме, а во втором – соперникам. В эти минуты в Мюнхене в другом четвертьфинале играют команды Бельгии и Италии. Счет 1:0 в пользу итальянцев, идет первый тайм.

