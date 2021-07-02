США сменили командующего в Афганистане на фоне вывода войск

Как сообщили в Пентагоне, министр обороны Ллойд Остин сегодня одобрил план по передаче командования миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи. В Пентагоне также подтвердили, что американцы передали крупнейшую в стране авиабазу Баграм афганским силам безопасности.

