Дело о доведении до самоубийства возбудил Следственный комитет в связи с гибелью главы Коломны

Как сообщили в ведомстве, Денис Лебедев был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением. 46-летний Лебедев 15 лет проработал в охранных структурах политика и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Гудков сказал телеканалу «Дождь», что не верит в его самоубийство.

