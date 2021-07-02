Мэр подмосковного города Лобня, по сведениям ТАСС, задержан по делу о коррупции

Евгений Смышляев подозревается в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, передает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы за нарушения при строительстве в Лобне многоквартирных домов.