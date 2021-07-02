Мэр подмосковного города Лобня, по сведениям ТАСС, задержан по делу о коррупции

Евгений Смышляев подозревается в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, передает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы за нарушения при строительстве в Лобне многоквартирных домов.
2021-07-02T22:30:46+03:00
2021-07-02T22:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 02 июля 2021
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