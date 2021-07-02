Один из крупнейших производителей шампанского Moet предупредил о прекращении поставок в Россию

Как передает РБК, это связано с законом, который был сегодня подписан президентом Владимиром Путиным. Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении вина, произведенного в России. Сертифицировать вино, произведённое в провинции Шампань, как игристое, французская компания не готова.

