«Яблоко» выдвинет список кандидатов на выборы в Госдуму в ходе съезда в ближайшие выходные. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«В субботу и в воскресенье пройдет съезд партии «Яблоко», на котором будет выдвинут список партии на выборах в Государственную Думу, список кандидатов по одномандатным округам и утверждена программа партии на предстоящих выборах в Государственную Думу. Бюро партии закончило свою работу, политический комитет сейчас продолжает работу над списками, над конфигурацией территориальных групп, региональных групп и над списком кандидатов по одномандатным округам по всем регионам», — сказал он.

Предвыборный съезд партии «Яблоко» пройдет в Москве 3-4 июля.

Ранее Центризбирком окончательно утвердил новый порядок голосования на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Впервые на выборах федерального уровня россияне смогут проголосовать в течение трех дней: с 17 по 19 сентября включительно. В Центризбиркоме объяснили решение о продлении голосования ухудшением ситуацией с распространением коронавируса в стране. При этом в прошлом месяце председатель ЦИКа Элла Памфилова не отрицала того, что трехдневное голосование увеличивает возможность фальсификаций. Среди допустимых форматов проведения выборов ЦИК утвердил голосование на избирательных участках, на дому, а также выездное голосование. По замыслу членов Центризбиркома, последнее нововведение поможет жителям населенных пунктов, которым трудно добраться до избирательных участков – в основном, сел и деревень. К ним приедут представители избиркома и организуют временное место для голосования. Оно должно быть оборудовано как минимум настольной ширмой, информационными материалами и местами для членов избирательной комиссии и наблюдателей.