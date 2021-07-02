Президент США опроверг сообщения о выводе всех войск из Афганистана в ближайшие дни

Джо Байден сказал, что военные четко придерживаются плана завершить процесс к сентябрю. Ранее сегодня телеканал Fox News сообщил, что американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм. По данным агентства Associated Press это означает, что большинство из нескольких тысяч американских военных уже находятся за пределами Афганистана.

