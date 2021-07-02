Александр Лукашенко обвинил западные страны в террористической деятельности в Белоруссии

По утверждениям правителя республики, к ней причастны Польша, Литва, Германия, США и Украина.

Попытка насильственной смены власти – именно это, как считает Лукашенко, готовят некие «спящие» террористические ячейки и отряды самообороны. Он настаивает, что боевики якобы пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России и запустить со стороны Литвы беспилотник с прицепленной канистрой со взрывчаткой, а также убить журналиста государственного канала СТВ Григория Азаренка, известного жесткой критикой оппозиции. Лукашенко убежден: тем самым западные страны хотят оказать еще более сильное давление на официальный Минск.

На этом фоне Лукашенко объявил об окончании масштабной антитеррористической операции и сказал, что у него нет другого выхода, кроме как стоять насмерть вместе с силовиками. Кроме того, Минск принял решение о полном закрытии границы с Украиной: белорусский правитель обвинил Киев в масштабных поставках оружия.

Украина уже отвергла обвинения Белоруссии, при этом закрытие границы в Киеве пока не подтвердили.