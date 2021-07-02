В правительстве России смягчили коронавирусные требования к отдыхающим в Краснодарском крае

Граждане смогут привиться непосредственно на курортах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова



Власти Краснодарского края примут решение о приеме на курортах региона туристов, не привитых от коронавируса, 8 июля, передает ТАСС. Ранее власти Краснодарского края обязали отели, пансионаты и санатории с 1 августа принимать только вакцинированных туристов, что вызвало массовые отказы от путевок.