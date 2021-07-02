Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Встреча в Петербурге с Швейцарией дошла до серии пенальти, где точнее оказались испанцы. Счет в матче был 1:1. На счету победившей команды в основное и дополнительно время не оказалось ни одного мяча — счет на восьмой минуте открыл швейцарский игрок Денис Закария, который забил в свои ворота. На 68-ой минуте швейцарский полузащитник Джердан Шакири поразил ворота испанцев.

Во втором тайме после красной карточки Швейцария осталась в меньшинстве.

В эти минуты начинается еще один матч четвертьфинала. В Мюнхене на поле вышли сборные Бельгии и Италии.

матче был 1:1.