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21:33, 02 июля 2021

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко раскритиковал российских футболистов и хоккеистов

По его словам, игра нашей сборной на чемпионате Европы по футболу и поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира – это не те результаты, которые требуют налогоплательщики и правительство. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат, непрозрачные критерии отбора – все эти проблемы требуют безотлагательных действий, — подчеркнул вице-премьер, — передает РИА Новости.



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