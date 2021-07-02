Вице-премьер Дмитрий Чернышенко раскритиковал российских футболистов и хоккеистов

По его словам, игра нашей сборной на чемпионате Европы по футболу и поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира – это не те результаты, которые требуют налогоплательщики и правительство. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат, непрозрачные критерии отбора – все эти проблемы требуют безотлагательных действий, — подчеркнул вице-премьер, — передает РИА Новости.

