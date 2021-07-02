Президент России Владимир Путин наградил артиста Петра Мамонова, который находится в реанимации

На сайте Кремля говорится, что певец отмечен орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Накануне стало известно о том, что создатель рок-коллектива «Звуки Му» попал в реанимацию московской больницы в Коммунарке, где пациенты с коронавирусом. Петр Мамонов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

