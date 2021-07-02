Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что непривитые россияне все же смогут посетить курорты Кубани

Но им придется сделать прививку на месте в течение трех дней. При этом ранее разработчики разных вакцин говорили, что необходимые для защиты от коронавируса антитела вырабатываются далеко не сразу. Граждане с медицинским отводом от прививки смогут приехать с отрицательным результатом ПЦР-теста, — передает Интерфакс. Ранее власти Краснодарского края обязали отели, пансионаты и санатории с 1 августа принимать только вакцинированных туристов, что вызвало массовые отказы от путевок.

