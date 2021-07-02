Депутат Митрохин сообщил о задержании пяти девушек в центре Москвы

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил о задержании пяти девушек в центре Москвы. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На Патриарших прудах, на Малой Бронной, неожиданно большая группа девушек, человек 40-50, устроила флешмоб: она перекрыла Малую Бронную и начала танцевать. Естественно, машины затормозили, рядом находилась группа полиции около 10 человек, которые бросились к ним и стала выборочно их задерживать. По моим подсчетам, примерно пять девушек было задержано, я попытался вступить в переговоры, чтобы их отпустили, но полиция не вняла, задержанных направили в ОВД «Пресня», — сказал он.