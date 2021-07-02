В редакцию издания Readovka пришли с постановлением о самоблокировке – главред

В редакцию сетевого издания Readovka пришли с постановлением о самоблокировке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор портала Readovka Алексей Костылев.

«К нам пришел в редакцию пристав и очень хотел, чтобы мы подписали постановление о блокировке всего нашего сайте. Мы должны себя самозаблокировать до 8 числа. Я проконсультировался с юристами, никаких решений о блокировке сайта нет, мы о них не знаем. <...> Пристав нам ничего пояснить не смог, по совету нашего юриста, я не стал принимать это абсолютно незаконное постановление», — сказал он.

А.Костылев подчеркнул, что российские власти усиливают давление на СМИ.

«Конечно, давление на СМИ у нас в стране усиливается – и то, что с «Медузой»* (признана властями РФ инагентом) произошло, и с другими изданиями. Определенные личности чувствуют свою безнаказанность в том, что они делают на фоне всего происходящего. Если одним можно, то другие считают, почему бы и им не попробовать. Журналисты не чувствуют себя в безопасности, не понимают, какое будущее их ждет, издания в любой момент могут закрыться, ни о каком нормальном функционировании медиасреды не может идти речь», — заявил он.

А.Костылев отметил, что ранее сетевому изданию был вынесен штраф 50 тысяч за отказ удалить публикацию с сайта Readovka.

В редакции связывают приход пристава с попыткой добиться удаления публикации о депутате Госдумы от «Единой России» Дмитрии Саблине, в которой утверждается, что он не указал свою яхту в декларацию о доходах. В телеграм-канале издания говорится, что за день до этого состоялось заседание суда по иску Д.Саблина, но никакие требования о блокировке сайта не звучали.