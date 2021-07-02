Сборные Швейцарии и Испании завершили второй тайм со счетом 1:1

Они сражаются в Петербурге за выход в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Счет на восьмой минуте открыл швейцарский игрок Денис Закария, который забил в свои ворота. На 68-ой минуте швейцарский полузащитник Джердан Шакири попал в ворота испанцев. После того, как полузащитник Ремо Фройлер получил красную карточку, Швейцария осталась в меньшинстве.

