Украина отвергла обвинения Александра Лукашенко в поставках оружия в Белоруссию

Представитель МИДа Олег Николенко заявил, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Белоруссии и ожидает такой же позиции от Минска. По его словам, никакие абсурдные обвинения не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа, — передает агентство УНИАН. В МИДе Украины добавили, что страна пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Этим вечером белорусский правитель заявил, что поручил пограничникам ее полностью перекрыть.
2021-07-02T21:03:27+03:00
2021-07-02T21:03:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 02 июля 2021
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