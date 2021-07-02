Украина отвергла обвинения Александра Лукашенко в поставках оружия в Белоруссию

Представитель МИДа Олег Николенко заявил, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Белоруссии и ожидает такой же позиции от Минска. По его словам, никакие абсурдные обвинения не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа, — передает агентство УНИАН. В МИДе Украины добавили, что страна пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Этим вечером белорусский правитель заявил, что поручил пограничникам ее полностью перекрыть.