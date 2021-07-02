Объем утечки хлора в Ижевске составил 800 килограммов, — передает РИА Новости. Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что установлена водяная завеса. Утечка произошла на предприятии «Ижводоканал». Его пресс-служба уверяет, что опасности нет. В то же время, в МЧС Удмуртии попросили жителей района «Городок металлургов» срочно покинуть его территорию.

