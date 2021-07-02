Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина задержана после выхода у спецприемника в Солнечногорске

Как сообщил Интерфаксу ее адвокат Мансур Гильманов, со слов полицейских у нее якобы не в порядке некий документ. Ранее Никульшина провела 15 суток под административным арестом по обвинению в неповиновении полицейским. По словам ее защитников, поводом для задержания была информация о том, что она якобы собиралась сорвать в Петербурге чемпионат Европы по футболу.

