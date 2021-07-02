В Кремле сообщили о звонке президенту России от лидера Франции

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили Украину, Ливию и Нагорный Карабах, а также вопросы международной безопасности. Еще одной темой, как указали в Кремле, было возвращение России и Евросоюза к нормальному диалогу, — передает информагентство.

