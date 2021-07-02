В Финляндии сообщили, что у болельщиков, которые вернулись из Петербурга, подтвердился индийский штамм коронавируса

Эта мутация вызывает особое беспокойство у Всемирной организации здравоохранения из-за высокой заразности и агрессивности. Ранее стало известно. Что около четырехсот финских фанатов сдали положительный тест на коронавирус после поездки на матч чемпионата Европы по футболу в Петербург.
2021-07-02T20:31:57+03:00
2021-07-02T20:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 02 июля 2021
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