Правительство России смягчило коронавирусные ограничения для отдыхающих на курортах Краснодарского края

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что непривитые россияне смогут туда приезжать с 1 августа, но должны будут сделать прививку на месте в течение трех дней, — передает ТАСС. Граждане, у которых есть медицинский отвод от вакцинации, смогут посетить кубанские курорты с отрицательным ПЦР-тестом.