Правительство России смягчило коронавирусные ограничения для отдыхающих на курортах Краснодарского края

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что непривитые россияне смогут туда приезжать с 1 августа, но должны будут сделать прививку на месте в течение трех дней, — передает ТАСС. Граждане, у которых есть медицинский отвод от вакцинации, смогут посетить кубанские курорты с отрицательным ПЦР-тестом.
2021-07-02T20:31:03+03:00
2021-07-02T20:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 02 июля 2021
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